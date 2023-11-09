"قتيل وحجر طوب وبركة دماء".. سر المشوار الأخير لطالب كفر الشيخ قبل العثور على جثته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن كفر الشيخ، ملابسات واقعة العثور على جثة طالب وكشف ملابسات الحادث.

تلقى مركز شرطة قلين بمديرية أمن كفرالشيخ، بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طالب- مقيم بدائرة المركز بدائرة المركز وبها جروح وكدمات متفرقة.

وبالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه سائق مركبة "توك توك" - مُقيم بدائرة المركز.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات مالية بينهما، حيث تقابلا واستقل المجني عليه مركبة "التوك توك" قيادة المتهم، وأثناء السير قام المتهم بإيهام المجني عليه بوجود عطل بمركبة "التوك توك" وطلب منه النزول لاستبيان الأمر ثم غافله وتعدى عليه بالضرب على رأسه بقطعة حجر فأحدث إصابته التي أودت بحياته واستولى على مبلغ مالي كان بحوزة المجني عليه، وتم بإرشاده ضبط المبلغ المالي المستولى عليه ومركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة التحقيق.