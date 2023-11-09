الإعلان عن قبول دفعة جديدة من النيابة الإدارية.. المواعيد والأوراق المطلوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود سعيد:

قال المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية إن من المقرر أن تبدأ إجراءات التسجيل لمسابقة تعيين معاون نيابة إدارية من خريجي دفعة ٢٠٢٣، من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي النيابة الادارية، اعتبارًا من السبت المقبل 11 نوفمبر وحتى الجمعة 24 نوفمبر.

وأكدت النيابة الإدارية في بيان اليوم الخميس، أن يُراعى الالتزام بضوابط التسجيل واستيفاء كافة المستندات على أن يكون سحب وتقديم الملفات خلال الفترة من 16 ديسمبر 2023 لـ 10 يناير 2024.

وأوضحت أن يتم الإعلان عن الموعد المحدد لكل جامعة لاحقًا.

الأوراق المطلوبة للتقديم:

- طلب تعيين باسم رئيس هيئة النيابة الإدارية

- يتم طباعة الطلب مع النسخة النهائية من الوثيقة وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل البيانات والتوقيع علية بخط اليد

- شهادة التخرج المؤقتة مبينا بها مجموع الدرجات والنسبة المئوية لا يقبل الملف بدون إحضارها- شرط أساسي لقبول الملف-.

- شهادة بتقديرات سنوات الدراسة مثبتاً بها مجموع درجات كل سنة على حده.

- صحيفة الحالة الجنائية للمتقدم.

- تقديم ما يثبت الموقف من التجنيد أو صورة شهادة الإعفاء منها بالنسبة للذكور.

- شهادة تأدية الخدمة العامة للإناث أو الإعفاء منها.

- 6 صورة بطاقة الرقم القومي للمتقدم يشترط أن تكون سارية.

- صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة يشترط أن تكون سارية.

- صحيفة الحالة الجنائية لوالد المتقدم

- شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي منها.

- ٨ صور فوتوغرافية حديثة للمتقدم.

- إحضار صورة فوتوغرافية طولية من الرأس للقدمين للمتقدم

مقاس ۱۳ × ۱۸سم.