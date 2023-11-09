مسؤول أمني غربي: إسرائيل اعتقدت بعجرفة أن تكنولوجياتها المتقدمة ستتفوق على قدرات حماس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شدد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على مديرية الطب البيطري بالقاهرة بتكثيف الحملات بالتعاون مع مديريتي الصحة والتموين ومباحث التموين والأحياء للتفتيش على الأسواق ومحال بيع اللحوم والأسماك والدواجن ومصنعاتها بكل أحياء العاصمة، للتأكد من صحة الغذاء المطروح بالأسواق للمواطنين.

وأكد محافظ القاهرة، ضرورة استمرار حملات ضبط الأسواق وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، أشار صبري زينهم، مدير مديرية الطب البيطري، إلى أن الحملات الدورية على الأسواق تمكنت من ضبط 12 طن لحوم ودواجن ذبح خارج المجازر ومقطعات ومصنعات لحوم ودواجن ومفروم وكبدة ودهون وحواووشي وهياكل ودوبريهات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير المحاضر اللازمة وإحالة المخالفات للنيابة المختصة لاتخاذ اللازم.