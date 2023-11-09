ختام البرنامج التدريبى الدولى لمراجعى هيئة الرقابة الصحية.. صور

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية برئاسة الدكتور أحمد طه، ختام فعاليات البرنامج التدريبى الدولى لمراجعى الهيئة بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية "USAID"، ومشروع استدامة مكافحة الأوبئة "EpiC"، لدعم جودة منظومة التأمين الصحى الشامل بمصر، والذى تم تنظيمه على مدار 5 أيام الشهر الحالي.

جاء ذلك ضمن سلسلة من البرامج الدولية التى تنظمها الهيئة للمراجعين خلال شهرى نوفمبر وديسمبر، بالاضافة إلى أن هذه البرامج التدريبية تؤكد التزام الهيئة بضمان حصول جميع المصريين على خدمات الرعاية الصحية عالية الجودة التى يستحقونها بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية وأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 للصحة.

وأكدت هيئة الرقابة الصحية، أن البرنامج اختتم فعاليات الأيام التدريبية بنماذج محاكاة عمليه فى مستشفى دار الشفاء الحاصلة على شهادة الاعتماد مبدئى، ومعهد ناصر، وقد شمل التدريب العملى مراقبة أفضل الممارسات للوقاية من العدوى، ومراقبة قواعد المستشفى، ونشر ثقافة تحسين الجودة وليس التفتيش، والتدريب على تطبيق منهجية التتبع، بالاضافة إلى إجراء مقابلات مع المرضى والموظفين، وآليات العمل كفريق.

وفى ختام التدريب العملى تم فتح باب المناقشة للمتدربين للتبادل المعرفى حول اهم التعليقات البناءة، وتقديم النتائج باستخدام أدوات التتبع التى تم تطبيقها، وطرق إجراء مراجعة المستندات والملفات الطبية مع الحصول على أكبر قدر ممكن من البيانات فى أقل وقت ممكن لتحديد مدى الالتزام بالمعايير.

الجدير بالذكر أن البرنامج الحالى يشارك به 60 مُراجعا ومُقَيِما من مراجعى الهيئة المنوط بهم القيام بأعمال المراجعات للمنشآت الصحية طبقا للمعايير الوطنية الصادرة من الهيئة وهم كوادر من الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئة التمريض والفنيين والإداريين من ذوى المؤهلات المختصة بجودة الرعاية الصحية والخبرة بالعمل داخل القطاع الصحى المصرى شارك فى التدريب جيليان ليون باورز، ممثلة الوكالة الامريكية للتنمية الدولية USAID، وخبراء دوليون من كل من الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا، والمملكة الأردنية الهاشمية.