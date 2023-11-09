شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: المحطات التى مر بها العالم منذ cop27 تؤكد سرعة وتيرة تغيرات المناخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شددت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية التأكيد خلال قمة الامارات cop28 على الهدف العالمى للتكيف ومضاعفة التمويل، حيث أن هذا الهدف يعد مهم للغاية، خاصة فى ظل المناده الدائمة بالحاجة إلى وضع رقم للتكيف يمكن الوصول إليه، كما أنه لابد من زيادة ومضاعفة التمويل للتكيف، كما تم الاتفاق فى جلاسكو على تقييم مضاعفة التمويل لمحورالتكيف، كا أن صوت مصر ضمن المجموعة العربية أو الأفريقية هام جدا للتأثيرعلى أهمية التركيز على هذا الهدف وأن ليس الهدف من الأرقام الخاصة بالتمويل وفقط ولكن فى القدرة على الحصول على هذا التمويل.

وأوضحت وزيرة البيئة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن المتابع للأوضاع الرئيسية والمحطات التى مر بها العالم منذ ديسمبر 2022 فى قمة شرم الشيخ COP27 وحتى الآن، يمكنه معرفة مدى سرعة وتيرة التغيرات المناخية،على مستوى الدول العربية، حيث شهدت حدوث زلزال بدولة المغرب، وكثير من حالات الجفاف، وشح المياه مع زيادة درجات الحرارة، والتأثير المباشر للتغيرات المناخية على المجتمعات الأكثر هشاشة والغير متسببة فى آثار تغير المناخ.

وجديربالذكر أن كل زيادة فى تمويل التكيف، ووضع هدف عالمى له يقاس، قل معه التمويل لجانب الخسائر والأضرار، وزيادة قدرة المجتمعات المحلية على الصمود، وان مصر وضعت على عاتقها منذ مؤتمر COP27 عمل صندوق الخسائر والأضرار حيث تم تنظيم ٥ جلسات للجنة الفنية التوجيهية التى تم الخروج بها من المؤتمر لوضع شكل الحوكمة وشكل الصندوق وتشكيل الأعضاء الخاص به وأسلوب إتاحة التمويل.