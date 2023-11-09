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وزارة الصحة: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا

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القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن المرأة الحامل تعتبر أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا بسبب ضعف مناعتها خلال فترة الحمل وتابعت : تلقى لقاح الأنفلونزا يحمى من العدوى ومضاعفاتها.

 

يذكر أن  الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا تشمل: -

 

1- الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات 

 

2- كبار السن 

 

3- المصابين بأمراض مزمنه كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية 

 

4- أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة 

 

5- العاملين بالمجال الطبى

 

6- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.

 


المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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