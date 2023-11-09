شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة: المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان إن المرأة الحامل تعتبر أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا بسبب ضعف مناعتها خلال فترة الحمل وتابعت : تلقى لقاح الأنفلونزا يحمى من العدوى ومضاعفاتها. يذكر أن الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا تشمل: - 1- الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات 2- كبار السن 3- المصابين بأمراض مزمنه كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية 4- أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة 5- العاملين بالمجال الطبى 6- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.

المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا

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