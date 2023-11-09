شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الدواء تحذر من حقنة البرد.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة الدواء المصرية، من استخدام ما يسمى شعبياً «حقنة البرد» أو ما يطلق عليها الخلطة السحرية لعلاج نزلات البرد، والتي تكون خليطاً من المضاد الحيوي، والكورتيزون، ومسكن الألم. ​

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وقالت هيئة الدواء، "علاج نزلات البرد يعتمد على بعض الأدوية التي تساعدك على تخفيف شدة الأعراض، بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي المختص". ​

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وأوضحت هيئة الدواء أن الاستخدام الأمثل للأدوية يجب أن يكون وفقا للحالة الصحية لكل شخص على حدى، ونبهت هيئة الدواء المصرية لخطورة الإفراط فى استخدام الكورتيزون؛ حيث أنه يسبب ضعفاً في المناعة، ويؤثر بشكل كبير على مرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم. ​

​وتابعت، المضاد الحيوي بشكل عام لا يعالج نزلات البرد؛ لأنها عدوى فيروسية، وإنما يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، فضلا عن أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يجعل الجسم مقاوماً لها على المدى البعيد، كما أن الاستخدام الزائد لمسكنات الآلام وخافض الحرارة؛ يسبب مشاكل صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو، والإفراط في استخدامه يسبب قرحة في المعدة، واختلال في وظائف الكلى. ​