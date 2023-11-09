شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الدعاية الانتخابية للمرشحين للانتخابات الرئاسية رسميا ولمدة شهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية المصرية 2024، رسميا، والتي تستمر حتى قبل يومين من الاقتراع فى الداخل الموافق 8 ديسمبر.

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، اليوم القرار رقم 28 لسنة 2023، بشأن القائمة النهائية للمرشحين، والذى تم نشره اليوم الخميس في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كل من:

1-عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبد الفتاح السيسى رمز "النجمة"

2-محمد فريد سعد زهران وشهرته فريد زهران رمز "الشمس"

3-عبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبد السند يمامة رمز "النخلة"

4-حازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم"

وحددت الهيئة الوطنية ضوابط ومحظورات الدعاية الانتخابية، فأكدت علي ضرورة الالتزام في الدعاية الانتخابية بأحكام الدستور والقانون، وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات ويحظر بوجه خاص القيام بأي من الأعمال الآتية .

1-التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأى من المرشحين

2-تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو التي تدعو للتمييز بين المواطنين .

3-استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.

4-تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها، سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

5- استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل و الانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام أو لقطاع الأعمال العام بأي شكل من الأشكال.

6-استخدام المصالح الحكومية و المرافق العامة ودور العبادة، والمدارس و الجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة ومقار الجمعيات و المؤسسات الأهلية في الدعاية الانتخابية.

7-إنفاق المال العام وأموال شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجمعيات والمؤسسات الأهلية في أغراض الدعاية الانتخابية.

8-الكتابة بأي وسيلة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة.

9-يحظر على شاغلي المناصب السياسية وشاغلي وظائف الإدارة العليا في الدولة، الاشتراك باية صورة من الصور في الدعاية الانتخابية، بقصد التأثير الايجابي أو السلبي على نتيجة الانتخابات، أو على نحو يخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين .