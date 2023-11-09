أخبار مصر

النيابة الإدارية تعلن إرشادات تفصيلية ومستندات التسجيل بوظيفة معاون لدفعة 2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة الإدارية تعلن إرشادات تفصيلية ومستندات التسجيل بوظيفة معاون لدفعة 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت النيابة الادارية فى بيان لها منذ قليل، عن أوراق ومسوغات التعيين وكذلك إرشادات الدخول المطلوبة للتعيين بوظيفة معاون نيابة إدارية، والتى من المقرر أن تبدأ إجراءات التسجيل بها لخريجي دفعة 2023 من كليات الحقوق والشريعة والقانون وكلية الشرطة، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي النيابة الإدارية إعتباراً من السبت المقبل الموافق ١١ / ١١ / ٢٠٢٣ وحتى الجمعة الموافق ٢٤ / ١١ / ٢٠٢٣. 

 

وجاءت إرشادات التسجيل، كالتالى: 

0de0c666-4147-4bc5-941b-e810d9af4a41

 

ويراعى الإلتزام بضوابط التسجيل واستيفاء كافة المستندات المنوه عنها رفق هذا الإعلان، على أن يكون سحب وتقديم الملفات خلال الفترة من السبت ١٦ / ١٢ / ٢٠٢٣ وحتى الأربعاء ١٠ / ١ / ٢٠٢٤، وسيتم الإعلان عن الموعد المحدد لكل جامعة لاحقاً، صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار محمد سمير.

 

أما الأوراق المطلوبة ومسوغات التعيين التالى : 

9f0c9b3e-737c-4335-83f8-c5fda191a299

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

Advertisements