شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: بدء تأثر البلاد بكتل هوائية شمالية وانخفاض الحرارة من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة ستبدأ في الانخفاض من اليوم بمعدل درجتين، وهي انخفاضات طفيفة وسنبدأ الشعور بها خلال الأيام المقبلة بشكل كبير، حيث بدأت البلاد تتأثر بالكتل الهوائية الشمالية القادمة من على البحر المتوسط.

وأضافت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاي، أن هذه الكتل منخفضة في درجات حرارتها، مشيرةً إلى أنه من المتوقع أن تكون العظمى على القاهرة الكبرى 28 درجة مئوية وأغلب محافظات شمال البلاد ستشهد الانخفاضات الطفيفة في قيم الحرارة وأجواء خريفية مائلة للحرارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحرى.

وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية: «أغلب المحافظات الشمالية مثل السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد تعتبر درجات الحرارة فيها حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام، وفي فترات الليل ومع غياب أشعة الشمس تنخفض قيم الحرارة، وتكون الاجواء مائلة للبرودة في معظم الأنحاء في فترات الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر، وبخاصة المحافظات التي لها ظهير صحراوي والمدن الجديدة والأماكن المفتوحة».