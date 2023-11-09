شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تبدأ مؤتمرها بدقيقة حداد على شهداء فلسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، المشاركين فى المؤتمر الصحفى الثانى للحملة للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء فلسطين. ويعرض المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أبرز الاحصائيات الخاصة بلقاءات الحملة الرسمية خلال الفترة من 8 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2023. وبدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الثانى للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، المنعقد بمقر الحملة فى القاهرة الجديدة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز