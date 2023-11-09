شكرا لقرائتكم خبر عن ماكرون: يجب تطبيق هدنة إنسانية ووقف إطلاق النار فى غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها، مبينا أن بلاده تتواصل مع إسرائيل والفلسطينيين بشأن العمل الإنساني في غزة.

وأضاف ماكرون خلال مؤتمر دعم غزة، أن حماية المدنيين في غزة أمر أساسي لا تراجع عنه ولا يمكن المساومة عليه، معربا عن أمله في الوصول لمبادرة إنسانية تحقق تقدما ملموسا في غزة.

وصف "ماكرون" الوضع في قطاع غزة بالخطير، معقبا بقوله:" نحن بحاجة إلى هدنة إنسانية والعمل على وقف لإطلاق النار".

شدد الرئيس الفرنسي على أهمية عدم السماح بانضمام أطراف أخرى للصراع الدائر في غزة كداعش والقاعدة.

أشار ماكرون إلى أن مبدأ حل الدولتين يخدم أمن إسرائيل ولن نحيد عن حق الفلسطينيين في دولتهم.