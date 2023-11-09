شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: مصر قدمت مساعدات لغزة أكثر من مجموع أعضاء المجتمع الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ندد سامح شكرى وزير الخارجية، بكافة الممارسات الإسرائيلية التي تهدف لفرض أمر واقع جديد لإجبار الفلسطينيين على النزوح ونقلهم جبرا وترحيلهم من أراضيهم، مشيرا إلى أن أعداد النازحين في غزة بلغت ثلث سكانها، وهذه مخالفة جسيمة للقانون الدولى الإنساني.

وأضاف وزير الخارجية خلال مؤتمر دعم عزة، المنعقد في العاصمة الفرنسية باريس، أنه منذ اندلاع الحرب في غزة قدم الشعب المصري من خلال منظمات المجتمع المدني والحكومى مساعدات إنسانية تم إدخالها بلغت 5400 طن من المساعدات وذلك رغم التحديات الاقتصادية التي تواجهها في حين لم تتعدى المساعدات المقدمة من مجموع أعضاء المجتمع الدولى هذه الكمية.

تابع: ما تم إدخاله من مساعدات حتى الآن لا يفي على الإطلاق الاحتياجات المدنية في غزة، كما أن الإجراءات المعقدة والمتعمدة التي تفرضها إسرائيل لإدخال المساعدات الإنسانية إنما تفاقم من الأوضاع المتدهورة في القطاع وتثير الشكوك حول أهدافها.

وكشف أن مصر طلبت بأهمية الوقف الفورى والمستدام لإطلاق النار.