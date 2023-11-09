شكرا لقرائتكم خبر عن البنكرياس الصناعى.. ثورة علاجية لمرض السكرى من النوع الأول بعد الأنسولين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تستخدم تقنية البنكرياس الصناعى - التي تكلف أقل من 5000 جنيه إسترليني لكل مريض - مستشعر "نظام حلقة مغلقة هجين" لمراقبة نسبة الجلوكوز في الدم باستمرار.

وينقل المستشعر القراءات لاسلكيًا إلى مضخة الأنسولين عالية التقنية التي تجري عملية حسابية رياضية لتحديد كمية الأنسولين التي يجب توصيلها في وقت واحد إلى الجسم للحفاظ على مستويات الجلوكوز في الدم ضمن نطاق صحي، تقوم مضخة الأنسولين التي يرتديها الجسم بعد ذلك بتوصيل الأنسولين تلقائيًا إلى مجرى الدم.

ووفقا لما ذكرته صحيفة ديلى ميل البريطانية، إنه يمكن أن يشكل هذا تحديًا خاصًا للأطفال نظرًا للاختلافات في مستويات الأنسولين المطلوبة وعدم القدرة على معرفة الكمية التي يتناولها الصغار، إنهم أكثر عرضة لخطر انخفاض مستويات السكر في الدم بشكل خطير (نقص السكر في الدم) وارتفاعها (ارتفاع السكر في الدم)، مما قد يسبب أضرارًا وقد يؤدي إلى الوفاة.

جميع الأطفال والشباب، والنساء الحوامل أو اللاتي يخططن للحمل، والمرضى الذين لديهم بالفعل مضخة أنسولين، سيكونون أول من سيحصل على هذه الأداة كجزء من خطة مدتها 5 سنوات في بريطانيا.

وقال البروفيسور جوناثان بينجر كبير المسؤولين الطبيين في هيئة الخدمات الصحية البريطانية، "مع إنفاق حوالي 10% من ميزانية الخدمات الصحية الوطنية بأكملها على مرض السكري، من المهم أن تركز الهيئة البريطانية على الأمور الأكثر أهمية من خلال ضمان توفر أفضل التقنيات ذات القيمة مقابل المال للمرضى" المتخصصين في الرعاية الصحية والمرضى، إن استخدام أنظمة الحلقة المغلقة الهجينة سيكون بمثابة تغيير في قواعد اللعبة بالنسبة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول.

وقالت الصحيفة، إنه من خلال التأكد من أن مستويات الجلوكوز في الدم ضمن النطاق الموصى به، يكون الأشخاص أقل عرضة للإصابة بمضاعفات مثل نقص السكر في الدم والسكتات الدماغية والنوبات القلبية، ستعمل هذه التكنولوجيا على تحسين صحة ورفاهية المرضى، وتوفير أموال هيئة الخدمات الصحية الوطنية على المدى الطويل."

وقالت كوليت مارشال، الرئيس التنفيذي لمنظمة السكري في المملكة المتحدة، إن التكنولوجيا الجديدة لديها القدرة على تغيير حياة العديد من الأشخاص المصابين بالسكري من النوع الأول، وتحسين الصحة ونوعية الحياة.

وقالت: "نحن متحمسون للترحيب بهذه التوصيات التي تعمل على توسيع نطاق الوصول إلى التكنولوجيا للمجموعات الرئيسية بما في ذلك الأطفال والشباب،

ومع ذلك، فإن التمويل اللازم لنشر هذه التكنولوجيا للأشخاص الذين يحتاجون إليها له أهمية قصوى، ونحن نكرر دعوة الحملة التي وجهناها الشهر الماضي للحكومة وهيئة الخدمات الصحية الوطنية للموافقة على ذلك.

سنعمل أيضًا مع هيئة الخدمات الصحية الوطنية للمساعدة في ضمان حصول كل من يمكنه الاستفادة من هذه التكنولوجيا على الوصول إليها في أقرب وقت ممكن في مرحلة التنفيذ المرحلي التي تم الاتفاق عليها لتحقيق ذلك.

وقال الدكتور بارثا كار، المستشار الوطني المتخصص لمرض السكري "هذه أخبار مذهلة للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الأول ، مضيفا، قد تبدو هذه التكنولوجيا وكأنها خيال علمي، ولكن سيكون لها تأثير كبير على نوعية حياة الناس، ناهيك عن النتائج، حيث يمكن للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول الاستمرار في حياتهم دون القلق بشأن مستويات الجلوكوز أو الدواء.

ووصفت مؤسسة أبحاث مرض السكري لدى الأحداث (JDRF) هذا العلاج بأنه "أكبر اختراق علاجي لمرض السكري من النوع الأول منذ اكتشاف الأنسولين".

وأوضحت الصحيفة، إنه من المقرر أن يحصل 150.000 من مرضى السكري من النوع الأول على أداة تم الترحيب بها باعتبارها "أكبر إنجاز منذ اكتشاف الأنسولين"، وافق منظمو هيئة الخدمات الصحية على تقنية نظام الحلقة المغلقة الهجين

أصبح الآن أكثر من 150 ألف بالغ وطفل مصاب بداء السكري من النوع الأول مؤهلين للحصول على "البنكرياس الاصطناعي".

وافق منظمو هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) على تقنية نظام الحلقة المغلقة الهجين، والتي يقول الخبراء إنها "أكبر إنجاز منذ الأنسولين".

يقوم الجهاز عالي التقنية بتتبع مستويات السكر في الدم بشكل مستمر من خلال جهاز استشعار ملتصق بالجسم، يتم تغذية القراءات مباشرة إلى مضخة الأنسولين التي يرتديها الجسم، تقوم بعد ذلك بحساب مقدار الهرمون الذي يجب إطلاقه، يمكن قريبًا تقديم بنكرياس صناعي لإدارة مرض السكري من النوع الأول لمرضى هيئة الخدمات الصحية الوطنية، بعد أن أسفرت تجربة كبرى عن نتائج مبكرة "رائعة للغاية"، تقوم هذه المجموعة عالية التقنية بمراقبة مستويات الجلوكوز بشكل مستمر عبر أجهزة استشعار تحت جلد المريض، وعند الحاجة، تقوم بتوصيل الأنسولين تلقائيًا إلى مجرى الدم - وهي وظيفة يقوم بها البنكرياس عادةً في الجسم

يمكن قريبًا تقديم بنكرياس صناعي لإدارة مرض السكري من النوع الأول لمرضى هيئة الخدمات الصحية الوطنية، بعد أن أسفرت تجربة كبرى عن نتائج مبكرة "رائعة للغاية"، تقوم هذه المجموعة عالية التقنية بمراقبة مستويات الجلوكوز بشكل مستمر عبر أجهزة استشعار تحت جلد المريض، وعند الحاجة، تقوم بتوصيل الأنسولين تلقائيًا إلى مجرى الدم - وهي الوظيفة التي يقوم بها البنكرياس عادةً في الجسم.