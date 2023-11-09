شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى تعرض أبرز الإحصائيات الخاصة بلقاءاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرض المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أبرز الاحصائيات الخاصة بلقاءات الحملة الرسمية خلال الفترة من 8 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2023.

وقال المستشار محمود فوزى، إنه تم استقبال 1600 زائر من جميع الفئات و أنه تم تنظيم 75 لقاء من بينهم 3 زيارات خارجية وهم المجلس القومى للمرأة ومشيخة الأزهر الشريف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية .

وعرض المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، أبرز الإحصائيات الخاصة بلقاءات الحملة الرسمية خلال الفترة من 8 أكتوبر حتى 7 نوفمبر 2023.

بدأ منذ قليل، المؤتمر الصحفى الثانى للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، المنعقد بمقر الحملة فى القاهرة الجديدة.