شكرا لقرائتكم خبر عن انتخابات الرئاسة 2024.. انتشار صور المرشح الرئاسى حازم عمر بكفر الشيخ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت صور المرشح الرئاسي حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري، في محافظة كفر الشيخ مع بدء الدعاية الانتخابية في سباق انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وأكد الدكتور زاهر الشقنقيرى، المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، وضعت خطة لنشر لافتات وبانرات وصور رئيس الحزب حازم عمر في أغلب محافظات المصرية، بالإضافة إلي شعار الحملة ".

وأشار إلى أن حملة المرشح الرئاسي حازم عمر سوف تجوب جميع المحافظات لعرض البرنامج الانتخابي، موضحا أن الحملة الانتخابية للمرشح حازم عمر، وضعت خطة للالتقاء بالقوى الوطنية والمجتمع المدني سواء علي مستوى المحافظات أو المركزي لعرض أيضا البرنامج الانتخابي.