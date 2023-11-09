شكرا لقرائتكم خبر عن حملة المرشح عبدالفتاح السيسي لـ"الخليج 365": الأفكار الواردة إلينا محل دراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، ردا على سؤال الخليج 365، أن الحقيقة التى لا يجب أن ننكرها أننا لا نقدم السيد عبد الفتاح السيسى المرشح الرئاسي لأول مرة، فهو شخصية وطنية عظيمة ومعروفة لكل أبناء الشعب المصرى، وأنا أرى بشكل واضح أنه توجد علاقة مباشرة بين الرئيس عبد الفتاح السيسى وكل مواطن مصري، وبالتالى أنت لا تقدم المرشح لأول مرة.

وأضاف رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، خلال المؤتمر الصحفى الثانى للحملة الرسمية، اليوم الخميس، أنه بالنسبة للفترة القادمة هي فترة كافية للحملة الانتخابية أم لا؟ فهذه هي الفترة التى حددتها الهيئة الوطنية للانتخابات طبقا للمواعيد المقررة، ويجب علينا جميعا أن نلتزم بها.

وأكد المستشار محمود فوزى، على أن الحملة تعمل بأقصى طاقة وتقابل أكبر كتل، والأهم والميزة فيما نقوم به هو أننا نعمل على الاستماع إلى كل مواطن مصري، مشددا: حريصون على كل مواطن مصري، وكل ما ورد إلينا من أفكار أو ملاحظات أو شكاوى هي محل اهتمام وتدقيق، ومحل للدراسة، فالفترة كافية ونحن لا نقدم مرشحنا لأول مرة.