أسرة تحالفت على الشر.. تفاصيل مقتل "مزارع أسيوط"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط ملابسات مقتل مزارع، وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة منفلوط بمديرية أمن أسيوط بوجود إطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز، ومقتل مزارع إثر إصابته بأعيرة نارية.

وبالانتقال وسؤال نجل المجني عليه اتهم مزارع ونجله بالتعدي على والده وإطلاق أعيرة نارية من سلاحين ناريين كانا بحوزتهما تجاه المجني عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته، وذلك لخلافات الجيرة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمان والسلاحين المستخدمين 2 بندقية آلية وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة لذات الخلافات.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية وباشرت النيابة التحقيق.