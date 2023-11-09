تشكيل لجان لرصد مخالفات.. انطلاق الدعاية لمرشحي الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

انطلقت الحملات الانتخابية للمرشحين بالانتخابات الرئاسية، اليوم الخميس، بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي القائمة النهائية للمرشحين ورموزهم الانتخابية.

و تستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر وتنتهي مع بدء الصمت الانتخابية الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات 8 ديسمبر القادم.

وحددت الهيئة أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل موعدا لإجراء الانتخابات الرئاسية خارج مصر، على أن تُجرى العملية الانتخابية داخل مصر في أيام 10 و11 و12 من ذات الشهر.

ووافقت الهيئة الوطنية للانتخابات على تخصيص رمز "النجمة" للمرشح عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي ، ورمز "الشمس" للمرشح محمد فريد سعد زهران، ورمز "النخلة" للمرشح عبد السند حسن محمد يمامة، ورمز "السلم" للمرشح حازم محمد سليمان محمد عمر.

وأصدرت الهيئة قرارا بتشكيل لجان رصد مخالفات ضوابط الدعاية الانتخابية فى الانتخابات الرئاسية 2023، فى جميع بمحافظات جمهورية مصر العربية.

وتكون الدعاية الانتخابية -وفق قرار الهيئة- عن طريق الاجتماعات المحدودة والعامة، والحوارات، ونشر وتوزيع مواد الدعاية الانتخابية، ووضع الملصقات واللافتات، واستخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمطبوعة والإلكترونية، وغيرها من الأنشطة التي يجيزها القانون أو القرارات التي تصدرها الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويحق للمترشح استخدام وسائل الإعلام المملوكة للدولة المرئية والمسموعة والمؤسسات الصحفية، وذلك في حدود المتاح فعليا من الإمكانات، وتلتزم وسائل الإعلام المشار إليها بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية.