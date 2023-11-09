جثة وسكين.. ليلة دموية في مشاجرة "طلاب البحيرة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، القبض على طالب بالبحيرة لقيامه بالتعدي على آخر وإحداث إصابته التي أودت بحياته لخلافات بينهما.

تلقى مركز شرطة إدكو بمديرية أمن البحيرة بلاغا من إحدى المستشفيات يفيد باستقبالها طالب، مقيم بدائرة المركز مصاب بجرح طعني وتوفي متأثراً بإصابته.

وبالفحص تبين حدوث مشادة بين المتوفى وطالب ، مقيم بدائرة مركز شرطة كفر الدوار تطورت لمشاجرة قام خلالها المتهم بالتعدى عليه بسلاح أبيض "سكين" كانت بحوزته فأحدث إصابته التى أودت بحياته وذلك لخلافات سابقة بينهما تعدى كل منهما خلالها على الآخر بالسب والشتم.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة من ضبط المتهم والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لذات الخلافات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.