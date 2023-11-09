ضبط منشطات محظور تداولها بحوزة أحد الأشخاص في الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

نجحت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، في ضبط كمية من عبوات المنشطات المحظور تداولها بحوزة أحد الأشخاص بالإسكندرية بقصد الترويج والاتجار.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يقوم القائم عليها بالترويج لبيع الأدوية والمنشطات المحظور تداولها مقابل مبالغ مالية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد القائم على ارتكاب ذلك النشاط المؤثم (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة العطارين بالإسكندرية).

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وبحوزته (كمية كبيرة من عبوات المنشطات التي يتم ترويجها - مبلغ مالي "متحصلات الاتجار").

وبمواجهته أقر بقيامه بالاتجار بالأدوية والمنشطات مجهولة المصدر والمحظور تداولها والترويج لها مقابل مبالغ مالية.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وباشرت النيابة التحقيق.