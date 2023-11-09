ضبط 4 تجار مخدرات في حملات أمنية بالقاهرة

كما تم ضبط عاطل، ميكانيكي "لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش و2 فرد خرطوش وطلقات لذات العيار.

وضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته 1،250 كيلو جرام لمخدر الهيروين وميزان حساس وسيارة ملاكي.

وأسفرت الجهود عن ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا حال تواجده بطريق القاهرة الإسماعيلية، وبحوزته 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سيارة مستأجرة بدون تراخيص.

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية