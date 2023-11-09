ضبط 4 تجار مخدرات في حملات أمنية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:
واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة جهودها لملاحقة وضبط العناصر القائمة على الاتجار بالمواد المخدرة.
وأسفرت الجهود عن ضبط عامل مقيم بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا حال تواجده بطريق القاهرة الإسماعيلية، وبحوزته 20 كيلو جرام لمخدر الحشيش- سيارة مستأجرة بدون تراخيص.
وضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة حال تواجده بالمنطقة محل سكنه، وبحوزته 1،250 كيلو جرام لمخدر الهيروين وميزان حساس وسيارة ملاكي.
كما تم ضبط عاطل، ميكانيكي "لهما معلومات جنائية حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش و2 فرد خرطوش وطلقات لذات العيار.
جرى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة وباشرت النيابة التحقيق.