عبد السند يمامة عن إصلاح التعليم: اقترح استلهام التجربة الأمريكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

قال المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن المحور الأول من برنامجه الانتخابي يركز على إصلاح التعليم وعودة مصر إلى دورها الريادي.

وأضاف "يمامة" خلال مؤتمر صحفي الآن، للإعلان عن برناجه الانتخابي، أن الحل الذي اقترحه في البرنامج يتركز على استلهام منهج التربية الأمريكية.

وأضاف أن رئيس الولايات المتحدة عندما رأى التأخر في التعليم، علم أن الأمة الأمريكية في خطر، وشكل لجنة من ذوي المؤهلات العالية، واستغرقت 18 شهرًا من العمل، وتضمنت مقترحات وتوصيات للرئيس الأمريكي حين ذاك.

وتابع: هذا هو منهج الإصلاح وليس الحوار، وأرى تشكيل لجنة قومية متخصصة، وتكليفها بإعداد تقرير لإصلاح التعليم في مصر، ويتطلب هذا الحل مجلس قومي وإبعاد السياسية عن التعليم وميزانية.

ويعقد المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، مؤتمرًا صحفيًا اليوم بمقر الحزب، لعرض البرنامج الانتخابي بالكامل تزامنًا مع بدء فترة الدعاية الانتخابية.