"حبيب المصريين".. لافتات تأييد واسعة للمرشح عبدالفتاح السيسي في شوارع مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد جمعة:

تصوير- نادر نبيل وعلاء أحمد:

شهدت ساحات الميادين والشوارع الرئيسية في القاهرة الكبرى، وعدد من محافظات الجمهورية، انتشارًا للدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، بالتزامن مع انطلاق فترة الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية المقررة في ديسمبر 2023.

وكان لحزب مستقبل وطن نصيب الأسد من تلك اللافتات التي تضمنت صورًا للمرشح عبدالفتاح السيسي مع رمزه الانتخابي "النجمة"، بجانب الكثير من العبارات مثل "حبيب المصريين"، و"حلمنا وهدفنا واحد"، و"كلنا معاك".

وانطلقت، اليوم الخميس، فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، وذلك عقب إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، القائمة النهائية لمرشحي الانتخابات الرئاسية، برموزهم الانتخابية التي يستخدمها المرشحون في السباق الرئاسي.

وتستمر فترة الدعاية الانتخابية لمدة شهر، تنتهي مع بدء الصمت الانتخابي الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار حازم بدوي، يوم 8 ديسمبر المقبل.

جدير بالذكر أن الهيئة الوطنية للانتخابات كانت قد أعلنت الجدول الزمني بإجراءات ومواعيد الانتخابات الرئاسية، والذي تضمن أن تجرى عملية الاقتراع للمصريين في الخارج أيام 1و 2 و3 ديسمبر، وبالداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر.