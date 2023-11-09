بالصور- محافظ أسوان يتفقد معدات وسيارات النظافة بنصر النوبة

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

أجرى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، اليوم الخميس، جولة تفقدية لأسطول المعدات والسيارات وغيرها من الأجهزة الفنية على مستوى الوحدة المحلية لمركز ومدينة نصر النوبة بإجمالى 72 معدة وسيارة، وذلك بحضور النائب أيمن فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة نصر النوبة، واللواء ياسر عبد الشافى السكرتير العام المساعد، صابر حسين رئيس المركز.

وحرص محافظ أسوان على متابعة التشغيل وإجراء الاختبارات العملية للوقوف على الحالة الفنية للمعدات والسيارات، مشددا على ضرورة الإستمرار فى تنفيذ أعمال الصيانة والفحص الفنى المستمر، مع إقامة ورشة صيانة دائمة لها ، فضلاً عن توفير قطع الغيار والزيوت والفلاتر والإطارات وغيرها لكى تعمل هذه السيارات والمعدات بالكفاءة والجودة العالية، علاوة على الحفاظ عليها من أى أعطال مستقبلية وذلك بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة.

وكلف اللواء أشرف عطية جميع رؤساء المراكز والمدن بسرعة إمداد المشرف على الحملات الميكانيكية بكشوف مدققة بشكل يومى عن الحالة الفنية للسيارات والمعدات بنطاق كل مركز ومدينة وذلك لإنشاء قاعدة بيانات شاملة ودقيقة عن القوة الفعلية لمختلف الوحدات المحلية وسرعة التدخل، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لأعمال الصيانة والإصلاح لأى سيارة أو معدة وذلك لضمان الإطمئنان الكامل على الجاهزية الفنية والاستعداد التام لمواجهة والسيطرة على أى أحداث طارئة أو استغاثات مثل الأمطار أو السيول أو أى أزمات أخرى محتملة .