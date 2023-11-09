المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: الاقتصاد مريض ونحن على شفا الإفلاس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

قال المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن المحور الثالث من محاور برنامجه الانتخابي يتعلق يالوضع الاقتصادي في مصر.

وأضاف "يمامة" خلال مؤتمر صحفي لعرض برنامجه الانتخابي، اليوم الخميس، أن ما ورد في برنامجه الانتخابي يقضي بالإعلان عن التسعيرة وليس فرضها كما تم ترديده.

وأوضح: الاقتصاد بعافية ومريض ونحن على شفا الإفلاس، كل ذلك صحيح، منذ 10 سنوات كان الدولار بـ 7 جنيهات واليوم وصل لـ 48 جنيها، وهذا يعني انخفاض قيمة العملة 85%.

وتابع المرشح الرئاسي: هل الدخول زادت؟ رغم زيادة السلع أكثر من 10 مرات منذ 2014، هل ارتفعت المرتبات بنفس المعدل؟، ونتيجة أن التصنيع والإنتاج متواضع، ولا نملك حسن إدارة الموارد، وفقه الأولويات في المشاريع يغيب، هذا كله سبب أزمة اقتصادية لم تشهدها مصر.

وأشار إلى أن بنود المحور الاقتصادي في برنامجه الانتخابي تقوم على معالجة الوضع الاقتصادي الحالي، والخروج من الأزمة، ودعم الاستثمار العام والخاص، والإصلاح المالي والموازنة والدين العام.

ويعقد المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، مؤتمرًا صحفيًا اليوم بمقر الحزب، للإعلان عن تفاصيل برنامجه الانتخابي ورؤيته لأزمات الدولة المصرية.