بالأسماء.. التشكيل الرسمي لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن التشكيل الرسمي للحملة الانتخابية.

وبحسب بيان للحملة، اليوم الخميس، تم اختيار المهندس باسم كامل، البرلماني السابق والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مديرًا للحملة، وعبد العزيز الشناوي، نائبًا لمدير الحملة،.

وتم تعيين النائبة أميرة صابر والدكتور معتز الشناوي، متحدثين رسميين باسم الحملة.

كما تم الإعلان عن المكتب التنفيذي واللجان المختلفة ومنسقي ومقرري وأعضاء كل لجنة.

ويضم المكتب التنفيذي، عبد الغني الحايس، وحسام حسن، وبهاء ديميتري وخالد القاضي، ومحمد خليل، ومنى عبد الراضي، وحسام مصطفى، وأحمد السيد، ومحمد سالم، وحسين هريدي، وأحمد الغنام، ومحمد جمال، ومحمد هلال.

ويتكون هيكل حملة المرشح فريد زهران من:

- اللجنة المالية ومنسقها النائبة مها عبد الناصر، ومحمد مطاوع مقرر.

- اللجنة القانونية ومنسقها حسني عطية سبالة، المستشار القانوني، ومحمد جمال، مقرر.

- اللجنة الإعلامية: منى الشماخ، منسق، وحسن معروف، مقرر.

- لجنة التنظيم وإدارة المتطوعين: أيمن الصفتي، منسق، وعلي أبو حميد، مقرر.

- لجنة العمل الجماهيري: علي مهران، منسق، ومحمد نبيل، مقرر.

- لجنة التواصل السياسي: كريم الكناني، منسق، وعبدالغني الحايس، مقرر.

- لجنة التخطيط والتقييم والمتابعة: إيهاب منصور، منسق، وأبانوب جمال، مقرر.

- لجنة البرنامج الانتخابي والمحتوى والرسائل السياسية: أميرة عبد العال، منسق، وأحمد السيد، مقرر.

وفي سياق متصل، أعلنت الحملة أمس عن خطة مؤتمراتها لشهر نوفمبر، والتي شملت مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس 9 نوفمبر للإعلان عن البرنامج الانتخابي للمرشح، و3 مؤتمرات في أسيوط يومي 10 و11

وبالفيوم 18 نوفمبر ويوم 22 نوفمبر بإدفو، و23 نوفمبر بأسوان و24 نوفمبر في سوهاج.