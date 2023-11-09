رؤية عبد السند يمامة لإصلاح الاقتصاد: جدولة الديون ووقف أي قروض جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

تصوير- هاني رجب:

اقترح المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، عددا من الحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وقال يمامة، خلال مؤتمر صحفي للإعلان عن برنامجه الانتخابي، اليوم الخميس، إنه فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية، يجب على وجه السرعة، اتخاذ جميع السبل بالاتفاق مع المؤسسات المالية العالمية لجدولة الديون لفترة أطول، أو قرض واحد على فترة سداد طويلة لسداد كل هذه القروض.

وأضاف يمامة أنه يجب عدم اقتراض أي قروض أخرى لأي خدمات أو مشروعات البنية التحتية حتى تعافي الاقتصاد ودفع عجلة الإنتاج.

كما تحدث عن ضرورة استهداف الاستثمار الأجنبي بمشروعات البنية التحتية والخدمات مهما كلف الأمر عقودًا من الشراكة، وتعديل التشريعات المرتبطة بالاستثمار مع المستثمرين وخاصة الأجانب منهم عن طريق التحكيم وزيادة مراكزه، وحوكمة الإنفاق العام.

وأضاف: يجب ضم جميع الصناديق الخاصة الموازنة العامة للدولة، وهي مصيبة، ولا تدرك في الميزانية العامة، ويتم التعامل معها لو حدث فائض، يقولك هنرحله إزاي كأنه مش مال عام، ولو حصل عجز يقولك هنحجز من الميزانية العامة، دا مال عام دا مال الشعب كله دا مال الدولة.

ويعقد المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، مؤتمرًا صحفيًا اليوم بمقر الحزب، للإعلان عن تفاصيل برنامجه الانتخابي ورؤيته لأزمات الدولة المصرية.