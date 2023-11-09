شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القاهرة تتفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بحلوان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، سير العمل بالمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي حلوان بحضور اللواء حسام طوبار، رئيس حي حلوان وعدد من التنفيذين بالمنطقة الجنوبية و حي حلوان ومقدمي الخدمة بالمركز وعدد من المواطنين.

وحرصت نائب محافظ القاهرة علي الاطمئنان على حسن معاملة المواطنين، وسرعة استقبال طلباتهم وانجازها علي سير العمل ومعدل الإنجاز فيما يخص طلبات المواطنين في العديد من الخدمات وذلك في ظل مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، الذي يحظى باهتمام كبير من قِبل القيادة السياسية لما يمثله من أولوية فى خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوى فى عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط طبقا لتعليمات السيد اللواء محافظ القاهرة.

ووجهت بسرعة الانتهاء من كافة الطلبات المقدمة من المواطنين وتيسير تقديم الخدمات بأعلى كفاءة وأقل وقت لتحقيق رضاء المواطنين على الخدمات المقدمة لهم مع تطوير الخدمات بالمراكز التكنولوجية بصورة مستمرة و رفع كفاءة العاملين وتدريبهم على أعلى مستوى الى جانب وضع شاشات العرض والبانرات لكافة الاوراق المطلوبة لجميع الخدمات للتسهيل على المواطن بالدرجة الأولى والحصول عليها في وقت قياسي.

كما قامت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالاطمئنان من المواطنين على سهولة و يسر الإجراءات المتبعة بالمراكز ووجهت بالاستجابة الفورية لجميع الشكاوى وطلباتهم باعتبارها أحد أولويات العمل لتقديم الخدمات في أفضل صورة .