شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين يثمن توجيه حملة الرئيس السيسى الانتخابية التبرعات لدعم غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ثمن الدكتور سيد خليفة، النقيب العام للزراعيين، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لحملته الانتخابية بتوجيه التبرعات لصالح خدمة القضية الفلسطينية، مؤكدا أن أهالى غزة فى حاجه اليوم إلى ترشيد كل ما يمكن فى الدعاية بشكل عام قدر الإمكان لدعم أهالينا فى غزة، موجها التحية للرئيس على القرار الذى يؤكد تحمله المسؤولية تجاه الفلسطينيين، وعدم تخليه عن قضيتهم.

وأكد خليفة لـ"الخليج 365"، أن كل المهندسين الزراعيين داعمين للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وفى كل الإجراءات التى يتخذها بشأن القضية الفلسطينية.

وكان قد أعلن المستشار محمد فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنه بتوجيهات من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ستقوم الحملة بتوجيه تبرعات للفلسطينيين، وتخفيض نفقات الحملة الدعائية الى أدنى مستوياتها، قائلا:"صدر لنا توجيه واضح من مرشحنا الرئاسي، بأنه في ظل الظروف الحالية، تقرر تسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية؛ خدمة للقضية الفلسطينية وتدعو الحملة جميع الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعات الموجهة للحملة، أن تتبرع بها لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينيين وعلى رأسها مؤسسة "حياة كريمة"، ويتم إخطار الحملة بهذه التبرعات".