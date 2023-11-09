شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الزراعيين يثمن توجيه حملة الرئيس السيسى الانتخابية التبرعات لدعم غزة والان مع تفاصيل الخبر
وأكد خليفة لـ"الخليج 365"، أن كل المهندسين الزراعيين داعمين للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، وفى كل الإجراءات التى يتخذها بشأن القضية الفلسطينية.
وكان قد أعلن المستشار محمد فوزي رئيس حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، أنه بتوجيهات من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ستقوم الحملة بتوجيه تبرعات للفلسطينيين، وتخفيض نفقات الحملة الدعائية الى أدنى مستوياتها، قائلا:"صدر لنا توجيه واضح من مرشحنا الرئاسي، بأنه في ظل الظروف الحالية، تقرر تسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية؛ خدمة للقضية الفلسطينية وتدعو الحملة جميع الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعات الموجهة للحملة، أن تتبرع بها لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينيين وعلى رأسها مؤسسة "حياة كريمة"، ويتم إخطار الحملة بهذه التبرعات".
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز