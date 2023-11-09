شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بقطر تدشن حملة مواطن لدعم مصر "كن الوطن" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دشنت الجالية المصرية بدولة قطر "حملة مواطن لدعم مصر" وذلك تحت عنوان: "كن مع الوطن".

وقال المستشار الدكتور أحمد صابر منسق الحمله بقطر، إن الغرض من تدشين الحملة هو توعية وحث المصريين في دولة قطر على المشاركة والتصويت في كافة الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها الانتخابات الرئاسية المقبلة، وكذلك حشد أبناء مصر من الأجيال الجديدة وتعريفهم بأهمية ممارسة حقوقهم الديمقراطية.

وأكد صابر على ضرورة دعم الرئيس السيسي في الانتخابات القادمة، وذلك إيمانا بقدرته على قيادة البلاد في تلك اللحظة الحرجة من تاريخ مصر والمنطقة بل والعالم أجمع.

وواصل منسق الحملة في قطر: إن ما تم تحقيقه في ولايتي الرئيس عبد الفتاح لم يتحقق على مدار عقود من عمر الوطن وهذا الذي يجعلنا مصرين على استمرار سيادته في سدة حكم مصر الذي يحتاج حكمة كبيرة وحنكة قديمة وهو ما يتحقق في السيد الرئيس.

ومن ناحيته أكد نصر مطر منسق حملة مواطن لدعم مصر في الخارج أن اختيار الحملة للمستشار الدكتور أحمد صابر يأتي ضمن اختيارات الحملة لمنسقين على مستوى عال من الكفاء، مؤكدا قدرته على الإتيان بأفضل نتيجة في الحشد والدعم للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.