شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الاستشارية بالخارجية الصينية: مصر دولة هامة بالعالمين العربى والإسلامى وأفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عضو اللجنة الاستشارية للدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية الصينية والسفير الصينى السابق لدى الاتحاد الأفريقى كوانج ويلين إن مصر تعد شريكًا استراتيجياً للصين، حيث أن هناك تعاونًا شاملا بكافة المجالات من بينها مشروعات البنية التحتية.

وثمن كوانج ويلين - فى كلمته خلال افتتاح مؤتمر حوار منتدى هونج تينج في القاهرة بعنوان "مسارات التحديث للصين والدول الأفريقية" - دعوة مصر لعضوية "البريكس" لأنها تعد دولة هامة في العالمين العربي والإسلامي وفي القارة الإفريقية.

وأوضح التوافق بين مبادرة "الحزام والطريق" مع رؤية مصر 2030 التي تسعي إلى تحقيق التنمية، منوهًا بأن بكين استضافت مؤخرًا اجتماعات كبار المسؤولين لمنتدى الصيني الإفريقي؛ لبحث الإعداد للمؤتمر الوزاري الذي سيعقد العام المقبل.

وأضاف أن الدورة الثالثة لمنتدى "الحزام والطريق" التي عقدت مؤخرًا في بكين بمشاركة زعماء 130 دولة من بينهم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء تكللت بالنجاح، حيث تم الموافقة على 8 إجراءات لتعزيز التعاون المشترك، وإبرام عقود تجارية بقيمة تصل لـ100 مليار دولار.

وتابع أن قمة البريكس التي عقدت في أغسطس الماضي بجنوب إفريقيا وافقت على انضمام 6 دول جديدة، مشيرًا إلى ان تجمع البريكس يضم أكثر من 40% من سكان العالم، ويسهم بـ25% من الناتج الإجمالي المحلي في العالم.

ولفت إلى أن توسيع البريكس يأتي في إطار تعزيز التعاون بين دول الجنوب في مواجهة التحديات العالمية، ويسهم في نمو الاقتصاد والحوكمة عالمية، موضحا أن توسيع البريكس يشهد مرحلة جديدة من تمثيل الدول النامية.

وأشار إلى أن بلاده تعمل على تنفيذ خطة التحديث الصيني النمط التي أعلن عنها الرئيس الصيني شي جين بينج من أجل نهضة الأمة الصينية، منوهًا بأن هذا تحديث يأتي رغبة في تحقيق أكبر قدر من النمو الاقتصادي وتحسين المعيشة، حيث أن عدد سكان الصين يبلغ 1.4 مليار نسمة وقد تم انتشال 800 ألف شخص من الفقر ورفع 400 ألف آخرين للطبقة المتوسطة.

ونوه بأن التحديث الصيني النمط يحقق الرخاء ليس فقط للشعب الصيني وإنما لجميع سكان العالم من خلال تقاسم المنفعة، حيث أن بكين تعد شريكًا لأكثر من 140 دولة ومنطقة وتجذب 320 مليون دولار كاستثمارات أجنبية مباشرة يوميًا.

وقال إن 120 دولة شاركت مؤخرًا في المعرض الصيني الدولي للاستيراد الذي عقد في شنغهاي، مما يعكس رغبتها في تعزيز التعاون الدولي وفتح أسواقها؛ للاستفادة من نمو الاقتصاد الصيني، مؤكدا اهتمام الصين بالتعاون مع جميع الدول بما في ذلك الدول النامية.

وأفاد بأن التحديث الصيني النمط يسعي لتحقيق الحضارة المادية والروحية من خلال تحقيق التنمية الشاملة للدول الإفريقية ماديًا وروحانيًا، مشيرا إلى أن بكين تدعم التسامح والتعايش السلمي لإقامة مجتمع مشترك للبشرية في المستقبل.

وأضاف أن الصين تسعى للتناغم بين الإنسان والطبيعة والحفاظ النظام الأيكولوجي ومواجهة تغير المناخ من خلال خفض الإنبعاثات الكرتونية وتحقيق الحياد الكربوني عن طريق تغيير الهياكل الصناعية، لافتا إلى أن الصين تحتل المرتبة الأولى في صناعة السيارات الكهربائية في العالم.

وقال كوانج ويلين إن بكين تدعو لحل النازعات من خلال التشاور والحوار والحل السلمي من خلال الطرق الدبلوماسية وتعزيز التعاون لدعم استقرار العالم، مؤكدا أهمية مبادرة "الحزام والطريق" باعتبارها منصة للتعاون الدولي.

وبدوره.. قال المستشار بسفارة الصين بالقاهرة تشاو ليانج إن بلاده تسعى لدعم الدول الإفريقية نحو عالم أكثر إنصافًا وتوازنًا في ضوء أن أكثر الدول النامية من القارة الإفريقية، مؤكدا أن بكين تعد شريكًا مهمًا لإفريقيا، كما أنها تدعم التحديث فيها.

وأوضح أن بكين ساهمت في إقامة مشروعات هامة في البنية التحتية من بينها القطار الخفيف ومركز المؤتمرات للاتحاد الإفريقي، ومركز مكافحة الأمراض، فضلًا عن بناءها أكثر من 6 آلاف كم من خطوط السكك الحديدية و6 آلاف كم من الطرق.

وأكد تطلع الصين نحو دعم التعددية في إطار البريكس، وأهمية تبادل الخبرات بين الدول الإفريقية والصين في إطار مبادرة "الحزام والطريق".

