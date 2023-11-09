شكرا لقرائتكم خبر عن عبد السند يمامة: برنامجى الانتخابى خطة لإنقاذ مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الوفد، إن البرنامج الانتخابي وثيقة مكتوبة، مضيفا :" أتعهد أمامكم بالالتزام بتتفيذها وسيتم تسليم صورة كاملة من هذا البرنامج، مؤكدا أن البرنامج بمثابة خطة لإنقاذ مصر."

وشدد رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، خلال المؤتمر الصحفي بمقر الحزب، اليوم الخميس، أن البرنامج لم يستهدف الانتقاد لأشخاص بعينها، ولكنه يحمل تعرض وانتقادات لسياسات بات من الضرورة إقصائها واعتماد رؤى جديدة، لاسيما أنه ولمدة ١٠ سنوات لم تنجح هذه السياسات واستمرارها يعني الأسوأ.

وأكد " يمامة "، أن البرنامج الانتخابي تضمن عدة محاور تتعلق بالشأن الاقتصادى والتشريعي والتعليمي، والحفاظ على مصر من عدوان سد النهضة.

وأوضح أن البرنامج يتضمن رؤيته ومعه مجموعة من الخبراء في كافة المجالات من داخل حزب الوفد وخارجه متوقعا أن يلاقي البرنامج قبولا لدى أبناء الشعب المصرى.

يشارك بالمؤتمر الصحفي، النائب ياسر الهضيبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، وعصام الصباح، مدير الحملة الانتخابية، والنائب الوفدى المستشار عيد هيكل، المنسق العام للحملة الانتخابية .