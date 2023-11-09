شكرا لقرائتكم خبر عن شبورة كثيفة غدا وأمطار رعدية ببعض المناطق والعظمى بالقاهرة 28 درجة والان مع تفاصيل الخبر
وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائيه على بعض المناطق، ونشاط رياح المصاحب للسحب الرعدية قد يكون مثير للرمال والأتربة على بعض المناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد.
كما يشهد غدا فرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا على أقصى جنوب الصعيد.
وبالنسبة لدرجات الحرارة غدا الجمعة: القاهرة العظمى 28 درجة والصغرى 21، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 18، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 18، وسوهاج العظمى 33 درجة والصغرى 18، وقنا العظمى 35 درجة والصغرى 20، وأسوان العظمى 37 درجة والصغرى 23.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز