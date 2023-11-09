شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: رئيس وزراء قطر يلتقى مديرى المخابرات الأمريكية والإسرائيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية، بأن العاصمة القطرية احتضنت اجتماعا ثلاثيا بين مديري المخابرات الأمريكية والإسرائيلية ورئيس وزراء قطر.

ذكرت القناة نقلا عن وكالة رويترز، أن الاجتماع عقد بهدف التوافق على معايير وخطوات اتفاق لقيام حماس بإطلاق سراح محتجزين، وقيام إسرائيل بوقف الهجمات مؤقتا على غزة، كما تضمن أيضا مناقشة السماح باستيراد الوقود لأغراض إنسانية لغزة في إطار الاتفاق.