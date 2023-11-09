شكرا لقرائتكم خبر عن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسى فريد زهران تعلن تشكيلها الرسمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التشكيل الرسمي للحملة الانتخابية، حيث تم اختيار المهندس باسم كامل، البرلماني السابق والأمين العام للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي مديرًا للحملة، وعبد العزيز الشناوي، نائبًا لمدير الحملة، بينما المتحدثين الرسميين باسم الحملة، النائبة أميرة صابر والدكتور معتز الشناوي.

كما تم الإعلان عن المكتب التنفيذي واللجان المختلفة ومنسقي ومقرري وأعضاء كل لجنة، ويضم المكتب التنفيذى عبد الغني الحايس، وحسام حسن، وبهاء ديميتري وخالد القاضي، ومحمد خليل، ومنى عبد الراضي، وحسام مصطفى، وأحمد السيد، ومحمد سالم، وحسين هريدي، وأحمد الغنام، ومحمد جمال، ومحمد هلال.

ويتكون هيكل حملة المرشح فريد زهران من اللجنة المالية منسقها النائبة مها عبد الناصر ومقررها محمد مطاوع، واللجنة القانونية منسقها حسنى عطية سبالة ومقررها المستشار القانوني محمد جمال، واللجنة الإعلامية منسقها منى الشماخ ومقررها حسن معروف، ولجنة التنظيم وإدارة المتطوعين منسقها أيمن الصفتى، ومقررها على أبو حميد، ولجنة العمل الجماهيرى علي مهران منسق ومحمد نبيل مقرر، ولجنة التواصل السياسى كريم الكنانى منسق وعبد الغنى الحايس مقرر، ولجنة التخطيط والتقييم والمتابعة إيهاب منصور منسق وأبانوب جمال مقرر، ولجنة البرنامج الانتخابي والمحتوى والرسائل السياسية أميرة عبد العال منسق وأحمد السيد مقرر.

في سياق متصل، أعلنت الحملة أمس على خطة مؤتمراتها لشهر نوفمبر، والتي شملت مؤتمرًا صحفيًا اليوم الخميس ٩ نوفمبر للإعلان عن البرنامج الانتخابي للمرشح، ثلاث مؤتمرات في اسيوط يومي 10 و11 وبالفيوم 18 نوفمير ويوم 22 نوفمير بأدفو، 23 بأسوان و24 في سوهاج.