شكرا لقرائتكم خبر عن حملة السيسى تعلن تخفيض أوجه الدعاية وتوجيهها لدعم الفلسطينيين.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المستشار محمود فوزى، رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى، إنه صدر توجيه واضح من مرشحنا الرئاسى، بأنه فى ظل الظروف الحالية، تقرر تسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية، وتوجيهها لخدمة القضية الفلسطينية.