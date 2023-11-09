شكرا لقرائتكم خبر عن رؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية يثمنون دعم الرئيس السيسي للتعاون القضائي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، عن تقديرهم للقيادة السياسية في مصر برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم جميع أشكال التعاون القضائي بين الدول الأفريقية.

جاء ذلك على هامش مشاركتهم - افتراضيًا - في اجتماع القاهرة السابع للمحاكم الدستورية والمجالس الدستورية الأفريقية، والذي يقام برئاسة المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والذي يشارك فيه رؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية ولفيف من الخبراء الأجانب، وعمداء كليات الحقوق، وأساتذة القانون.

ويقام الاجتماع السابع تحت عنوان "حماية الحق في الخصوصية في ظل التحول الرقمي"، كمحور رئيس نظرًا لأهميته البالغة في تحقيق الترضية القضائية والعدالة الناجزة، وذلك اتساقًا مع السياسة التي تنتهجها الدولة المصرية في دعم الرقمنة في كافة المجالات.

وتتضمن جلسات الاجتماع، 4 محاور رئيسية تشمل ضوابط حرية التعبير وحماية البيانات، وتداول المعلومات عبر وسائل التكنولوجيا، والضوابط الدستورية للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، وشئون التجريم والعقاب، وتيسير سبل التقاضي وفض المنازعات في ظل التحول الرقمي.

ويشارك في الاجتماع 14 دولة - افتراضيًا - يمثلهم رؤساء المحاكم الدستورية والعليا بدولهم، كما يشارك في الاجتماع 11 خبيرًا دوليًا في المجال الدستوري والمجالات الأخرى ذات الصلة بالتحول الرقمي.