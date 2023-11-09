شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: رئيس المكتب السياسى لحماس يصل القاهرة ويلتقى رئيس المخابرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر لقناة القاهرة الإخبارية، أن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسى لحركة حماس يصل القاهرة ويلتقى رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية لبحث الأوضاع الراهنة فى قطاع غزة.

وفى وقت سابق أدان بيان الاجتماع التحضيرى لوزراء الخارجية العرب، العدوان الإسرائيلى على غزة ورفض إعادة احتلال القطاع، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

ورفض البيان، أى ترتيبات دولية بعد انتهاء الحرب على غزة تستبعد حكم السلطة الفلسطينية، كما دعا لوقف فورى للعدوان الإسرائيلى على الفلسطينيين فى غزة والضفة والقدس.

وأشار البيان إلى السماح بتدفق المساعدات الإغاثية والوقود إلى غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، والتمسك بحل الدولتين والدعوة فورا لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية برعاية دولية، مع رفض محاولات توسيع نطاق الصراع والحرب الحالية لتشمل أطرافا ودولا عربية أخرى.