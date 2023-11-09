شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد يتابعان جهود تنمية الثروة السمكية وتقنين الأراضى بالمحافظة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة.

وخلال الاجتماع تم مناقشة اخر مستجدات انهاء عقود تراخيص المزراع السمكية للصيادين في نطاق محافظة بورسعيد وكذلك تحصيل الإيجارات المستحقة عليها وايضا جهود تقنين الأراضي لواضعي اليد الجادين وتسليم عقود منتفعى سهل الحسينية، ومستحقات الدولة لدى الغير.

وبحثا القصير والغضبان أيضا سبل دعم مشروعات القطاع الزراعي ببورسعيد ، وتحقيق المزيد من التنمية الزراعية لأبناءها فضلا عن دعم خطة المحافظة نحو التوسع في الرقعة الزراعية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية.

وفي نهاية الاجتماع وجه محافظ بورسعيد الشكر لوزير الزراعة على متابعته المستمرة لكافة الأنشطة الزراعية المختلفة داخل بورسعيد، وتقديم كافة الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي تماشيا مع خطوات التنمية التي تشهدها بورسعيد على كافة الأصعدة، فضلا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين.

حضر الاجتماع الدكتور محمد الشحات المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية واللواء الحسين فرحات المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية.