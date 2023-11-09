وزير الزراعة ومحافظ بورسعيد يتابعان جهود تنمية الثروة السمكية وتقنين الأراضي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية، اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، لبحث سبل التعاون المشترك بين الوزارة والمحافظة.

وأكدت وزارة الزراعة، اليوم الخميس، أن الجانبان ناقشا آخر مستجدات إنهاء عقود تراخيص المزارع السمكية للصيادين في نطاق محافظة بورسعيد وتحصيل الإيجارات المستحقة عليها وأيضا جهود تقنين الأراضي لواضعي اليد الجادين وتسليم عقود منتفعي سهل الحسينية، ومستحقات الدولة لدى الغير.

وبحث "القصير والغضبان" سبل دعم مشروعات القطاع الزراعي ببورسعيد، وتحقيق المزيد من التنمية الزراعية لأبنائها فضلًا عن دعم خطة المحافظة نحو التوسع في الرقعة الزراعية، وزراعة المحاصيل الاستراتيجية.

كما وجه محافظ بورسعيد، الشكر لوزير الزراعة على متابعته المستمرة للأنشطة الزراعية المختلفة داخل بورسعيد، وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة لتنمية القطاع الزراعي تماشيًا مع خطوات التنمية التي تشهدها بورسعيد على مختلف الأصعدة، فضلًا عن جهود الوزارة في حل مشكلات المزارعين.

حضر الاجتماع، محمد الشحات، المدير التنفيذي لمشروعات هيئة التعمير والتنمية الزراعية، واللواء الحسين فرحات، المدير التنفيذي لجهاز حماية البحيرات وتنمية الثروة السمكية.