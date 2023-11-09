بقرار جمهوري.. تشكيل لجنة "إدارة أموال الإرهابيين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود سعيد:

نشرت الجريدة الرسمية في عدد اليوم الخميس 9 نوفمبر قرار رئيس الجمهورية بتجديد ندب وندب أعضاء لجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.

نصت المادة الأولى من القرار 505 لسنة 2023 على تجديد ندب كل من القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف الآتية أسماؤهم للعمل بلجنة إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، لمدة عام اعتبارًا من 1 أكتوبر 2023.

وجرى تجديد ندب كل من: المستشار طارق محمود صلاح الدين رئيسًا للجنة، والمستشارين وليد محمد رفعت وأحمد مصطفى البقلي وأحمد يسري دكروري وحاتم فاضل "أعضاءً"، وندب المستشارين سمير وفيق ومحمد خيري فخري كعضوين جديدين باللجنة.

يذكر أن القانون 22 لسنة 2018 بشأن تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف فى أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين نص في مادته الثانية على أن "تنشأ لجنة مستلقة في أداءها لعملها ذات تشكيل قضائي تختص باتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو شخص ينتمي إلى جماعة إرهابية".

ونصت المادة الثالثة على أن تُشكل اللجنة من 7 أعضاء من بين قضاة محاكم الاستئناف على أن يكون كل منهم بدرجة رئيس استئناف يرشحهم وزير العدل، ويصدر ندبهم بقرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة القضاء الأعلى لمدة سنة قابلة للتجديد".