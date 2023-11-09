قرار جديد في واقعة ابنة هبة قطب وموظف في مول شهير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

قال مصدر قضائي مطلع على التحقيقات، إن النيابة العامة قررت إخلاء سبيل الدكتورة هبة قطب وابنتها، بكفالة 5 آلاف جنيه، في الاتهامات المتبادلة بينهما وبين موظف، بالتعدي على بعضهما داخل جراج مول تجاري شهير بأكتوبر.

وقال الموظف في التحقيقات، إن "دينا" ضربته باللكمات، بينما نفت ابنة هبة قطب ذلك، وأفادت أن العكس هو الصحيح، وأن مشاجرتهما كانت بسبب أولوية المرور.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات النجدة إشارة من الخدمات الأمنية المعينة بمول تجاري شهير بالشيخ زايد بنشوب مشاجرة وتراشق بالألفاظ بين ابنة "قطب" وموظف.

التحريات الأولية أرجعت السبب إلى خلاف على أولوية المرور بالسيارة تطور إلى تبادل السب والشتم لتتحفظ الشرطة على الطرفين.