شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب السكك الحديدية يشيد بتوجيه تبرعات حملة السيسى لدعم الفلسطينيين والان مع تفاصيل الخبر
كما أكد رئيس نقابة السكة الحديد، لـ"الخليج 365"، أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى لاقى قبولا وتأييدا شعبيا كبيرا من بين كافة العاملين كباقى قرارات الرئيس السيسى التى وجدناها دائما تصب فى مصلحة وطننا الغالى مصر وأشقائنا العرب.
كان قد أعلن المستشار محمد فوزى رئيس حملة المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، أنه بتوجيهات من المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي ستقوم الحملة بتوجيه تبرعات للفلسطينيين، وتخفيض نفقات الحملة الدعائية الى أدنى مستوياتها، قائلا:"صدر لنا توجيه واضح من مرشحنا الرئاسي، بأنه في ظل الظروف الحالية، تقرر تسخير كافة الجهود وتخفيض أوجه الدعاية الانتخابية؛ خدمة للقضية الفلسطينية وتدعو الحملة جميع الأحزاب والنقابات المؤيدة بتوجيه التبرعات الموجهة للحملة، أن تتبرع بها لحساب الجمعيات والمنظمات الداعمة للفلسطينيين وعلى رأسها مؤسسة "حياة كريمة"، ويتم إخطار الحملة بهذه التبرعات".
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