شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن: طلبت توقف القتال فى غزة 3 أيام لإخراج المحتجزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إنه طلب توقف القتال 3 أيام في غزة ولمدة أطول من ذلك كثيرا لإخراج المحتجزين، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أدان بيان الاجتماع التحضيرى لوزراء الخارجية العرب، العدوان الإسرائيلي على غزة ورفض إعادة احتلال القطاع، نقلا عن قناة القاهرة الإخبارية.

ورفض البيان، أى ترتيبات دولية بعد انتهاء الحرب على غزة تستبعد حكم السلطة الفلسطينية، كما دعا لوقف فوري للعدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين في غزة والضفة والقدس.

وأشار البيان إلى السماح بتدفق المساعدات الإغاثية والوقود إلى غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، والتمسك بحل الدولتين والدعوة فورا لمفاوضات فلسطينية إسرائيلية برعاية دولية، مع رفض محاولات توسيع نطاق الصراع والحرب الحالية لتشمل أطرافا ودولا عربية أخرى.