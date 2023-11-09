شكرا لقرائتكم خبر عن نتنياهو: إسرائيل ستسمح فقط بممرات عبور آمنة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس وزراء إسرائيل، بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل ستسمح فقط بممرات عبور آمنة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وفى وقت سابق، قال الدكتور أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية، إن هناك 26 ألف جريح جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، مشيرا إلى تنوع الإصابات بين خطيرة ومعقدة، وهناك أكثر من 6000 مصاب يحتاجون إلى العلاج خارج قطاع غزة لعدم توفر العلاج لهم داخل المستشفيات.

وأضاف أحمد عبد العزيز، في مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc" المذاع عبر قناة dmc، أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم باستهداف مركز للأحياء السكنية بالتالي كل الجرحى الذين يصلون المستشفيات عميقة ومعقدة وخطيرة لأن استخدام الاحتلال للسلاح المحرم دوليا يعقد الأمور الصحية داخل قطاع غزة.

وتابع الدكتور أشرف القدرة: "حتى هذه اللحظة لدينا عدد كبير من الشهداء لم نستطع إخراجهم من تحت الركام"، موجها رسالة إلى الدولة المصرية، قائلا: "نكن كل الاحترام والتقدير لمصر التي ترعى المصابين طبيا والموقف العظيم تجاه الشعب الفلسطيني".