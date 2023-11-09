شكرا لقرائتكم خبر عن البيت الأبيض: إسرائيل تبدأ من اليوم وقف إطلاق النار 4 ساعات يوميا بشمال غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المتحدث باسم الأمن القومى بالبيت الأبيض جون كيربى، إن إسرائيل ستبدأ من اليوم فى وقف إطلاق النار لمدة أربع ساعات يوميا فى منطقة شمال غزة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل. وأضاف المتحدث باسم الأمن القومى بالبيت الأبيض: "نعتقد بأن فترات التوقف فى القتال خطوة فى الاتجاه الصحيح". وتابع جون كيربى :"نحتاج إلى رؤية المزيد من الشاحنات إلى قطاع غزة فى وقت قريب".

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