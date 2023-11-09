شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: تواصل استقبال المصابين من غزة و30 شاحنة فى طريقها للقطاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها قبل قليل، بتواصل استقبال المصابين من قطاع غزة بالمستشفيات المصرية، مشيرة إلى الانتشار المكثف لسيارات الإسعاف أمام معبر رفح.

وأضافت القناة، أنه يجرى تجهيز 30 شاحنة مساعدات جديدة تمهيدا لدخولها قطاع غزة.

وفي وقت سابق، أفادت مراسلة القاهرة الإخبارية، بتوجيه قصف عنيف يستهدف محيط المستشفى الإندونيسي في شمال قطاع غزة.