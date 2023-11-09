شكرا لقرائتكم خبر عن بطولات القرار المصرى فى دعم القضية الفلسطينية.. غدا فى الخليج 365 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 فى عدد الغد من الجريدة المطبوعة مجموعة من الأخبار والتغطيات الهامة على رأسها " بطولات القرار المصرى فى دعم القضية الفلسطينية.. الدولة المصرية تعمل بكل أدواتها لوقف الحرب منذ اليوم الأول.. لغة القيادة السياسية الواضحة أوقفت مخطط التهجير.. والإعلام المصرى يقدم رؤية القاهرة بكل دقة"

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الخليج 365 غدا

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