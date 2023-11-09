وزير النقل يلتقى أهالى كفر العلو بحلوان ويوضح كيفية تعويض متضررو القطار السريع

القاهرة - سامية سيد - فى مستهل جولة المهندس كامل الوزير – وزير النقل بمسار مشروع الخط الاول من القطار الكهربائى السريع فى المسافة من حلوان وحتى العين السخنة التقى وزير النقل يرافقه اللواء خالد عبد العزيز محافظ القاهرة بأهالى بعض المناطق التابعة لكفر العلو بحلوان وذلك لتوفيق أوضاعهم بشأن تعارض مسار خط سير القطار الكهربائى السريع مع اراضيهم ومساكنهم وذلك بحضور النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، و النائب عيد حماد نائب حلوان ومايو والتبين والنائب عبدالنعيم حماد والنائب نادر الخبيرى وبحضور قيادات وزارة النقل وقيادات محافظة القاهرة.

وفى بداية اللقاء وجه وزير النقل الشكر لأهالى كفر العلو ونواب حلوان على حسن الاستقبال والترحاب وعلى تفهمهم لاهمية المشروع وتعاونهم مع وزارة النقل للإتمامه مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية أن لا يضار احد اثناء تنفيذ المشروعات القومية الجارى تنفيذها وعلى الحكومة أن تعوض كل متضرر التعويض المناسب، مشيرًا إلى أن ذلك ما حدث فى جميع المشروعات الخاصة بالوزارة.

وأكد وزير النقل للأهالى على أن حضوره اليهم اليوم لكى يجلس معهم ويستمع لهم قائلًا "احنا جايين النهاردة نقعد مع أهالينا ونشوف ايه مشاكلهم"، مضيفًا اننا حريصون على تعويض الجميع بالتعويض المناسب سواء تعويض مالى أو بوحدات سكن بديلة بمناطق كاملة المرافق والخدمات ومؤهله ليعيشوا بها حياة ادمية امنه لهم ولاسرهم مؤكدًا لهم "انا فلاح زيكم وعارف قيمة الارض أو البيت" والدولة حريصة جدًا على تحسين حياة المواطنين والجميع يعلم ما تقوم به الدولة من خلال المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) وهذا هو نهج الدولة.

وأضاف الوزير موجهًا حديثه للأهالى أن وزارة النقل فى كل مشروعاتها فى جميع القطاعات تدرس جيدًا ايسر المسارات التى يمكن تنفيذ المشروعات بها وان دراسات مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع تحتم علينا اختيار هذا المسار وان الوزارة بحثت كل المسارات ولكن اختيار هذا المسار كان الافضل واختيار المكتب الاستشارى للمشروع.

وفى رد للوزير على أحد الأهالى المتسائل عن كيفية التعويض بوحدة سكنية حيث أنه يسكن هو واولادة فى نفس البيت المكون من اربع شقق سكنية، أوضح له الوزير أن كل شقه يقابلها شقه بديلة كتعويض وليس شقه واحده لإجمالى المبنى المملوك له واذا كان القيمة التقديرية للمبنى الخاص به أعلى من قيمة الوحدات التى ستخصص لهم سيتم صرف الفرق له، وفى رد على سيدة أخرى من الأهالى التى اوضحت أن منزلها قد تضرر من أعمال تنفيذ المشروع وحدث به بعض الاضرار رغم أنه لا يدخل ضمن حيز المساكن المتعارضه مع المسار، وجه الوزير على الفور المسئولين عن المشروع والاستشارى والشركة المنفذة بمعاينة المنزل الخاص بها وترميمه واعادته افضل مما كان على نفقة المشروع مضيفًا للسيدة اذا كنتى ترغبى فى بيعه سنشتريه بالسعر المناسب للمنطقة واذا كنتى تريدى التنازل عنه واستلام وحدة سكنية اخرى بدلًا عنه سنخصص لكى وحدة سكنية.

وخلال حديثهم وجه الأهالى رغبتهم للوزير مطالبينه بنقل شكرهم وتحيتهم للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية مؤكدين أن بحضور الوزير والمحافظ اليوم لهم انهم ايقنوا أن الدولة معنا وليست ضدنا وليست ببعيدة عن المواطنين بل هى معهم وتسمعهم وتتجاوب معهم لحل مشاكلهم ووجهوا الشكر لوزير النقل قائلين له أن كلامه اليوم معهم رد على كل تساؤلاتهم قبل أن يسألوها وبدد مخاوفهم.

وقبل نهاية اللقاء اصدر الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل توجيهات لقيادات الوزارة بتشكيل اللجنة فورًا لاستلام المستندات من الأهالى الداله على ملكية الاراضى والمنازل والوحدات الخاصة بهم وسرعة الانتهاء من اعداد جداول التعويضات سواء مالية أو بوحدات سكنية بديلة حتى يتم انهاء الامر باقصى سرعة وتسليم الوحدات لهم وصرف التعويضات حتى يتوفر لهم حياة مستقرة مضيفًا أن لا يقتصر الامر على ذلك بل لابد أن تتعاون معهم الوزارة وهيئاتها فى عملية انتقالهم إلى سكنهم الجديد.